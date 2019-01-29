Yatağa ve cihazlara bağlı KOAH hastası, yardım bekliyor

Adana?da 15 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) ile mücadele eden, son 2 yıldır yatalak halde oksijen cihazlarına bağlı yaşayan Hüseyin Hacılar(58), ameliyat olup sağlığına kavuşmak için devlet büyüklerinden yardım istedi.

Yüreğir ilçesindeki Yavuzla Mahallesi?nde yaşayan 9 çocuk babası, Hüseyin Hacılar, 15 yıl önce KOAH?a yakalandığını söyledi. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle 2 yıldır yatalak halde yaşayan Hacılar, daha önce yaptığı metal işçiliği mesleğini devam ettiremediği için maddi durumunun kötü olduğunu kaydetti. Tek başına tuvalete gidemediğini, kıyafetlerini giyemediğini ve solunum cihazıyla nefes alabildiğini kaydeden Hacılar, ?Adana?daki hastanelerde çeşitli tedaviler gördüm ama sağlığıma kavuşamadım. Televizyonda bir haberde İstanbul?da bir hastanede ameliyat olup sağlığına kavuşan birisini gördüm. Ben de orada tedavi olmak istiyorum ama maddi durumum yok. Tuvalete bile gidemiyorum. Çalışacak halim de yok. Çok zor durumdayım. Çocuklarım da hamallık yapıyor, kirada yaşıyorlar. Bana yardımcı olamıyorlar. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorumö dedi.

