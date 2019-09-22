Yatağan arenası toz-duman

Muğla ve Aydın’ın kültürünün bir parçası olan boğa güreşlerine 35 derece sıcağa rağmen binlerce vatandaş izliyor. Boğalar arenada adeta tozu dumana katarken, zaman zaman kazalar da meydana geliyor.

Bu yıl Yatağan Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen boğa güreşlerine 140’a yakın boğa katılırken, 5-6 bine yakın izleyici de güreşleri ilgiyle izledi. Güreşlerde rakibinden kaçan boğalar ve saha görevlileri arasında ilginç görüntüler ortaya çıkarken, iki vatandaş yaralandı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, seçim öncesi Yatağan’daki boğa sahiplerinden gelen talep üzerine bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenlediklerini söyledi. Toksöz, “Bu yıl birincisini düzenledik. Bundan önce Akgedik köyümüz adına düzenlenmiş bir boğa güreşi vardı. Bugün yapılan boğa güreşi de Yatağan Belediyesi adına düzenlediğimiz ilk boğa güreşimiz oldu” dedi.

