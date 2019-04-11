Yatağan Termik Santrali'ndeki kömür bandının çökmesine ilişkin dava

Kazadan önce santrale kömür taşıyan galeride bant kopması meydana geldiğini, bu bantların yılda 1-2 kez koptuğunu belirten Değirmencioğlu, "Kaza öncesinde de kopan bandın onarım ve temizliği yapılıyordu. Olay yaşandığında biz kaza yerine 5 metre mesafedeki odada toplantı halindeydik. Çok büyük bir gürültü ile dışarı çıktık." dedi.

Muğla Yatağan Enerji Üretim Santralinde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı "kömür bandındaki çökme" olayıyla ilgili tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 3'ü 45 bin 600, 2'si 25 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Çökme sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini ve birçok işçinin yaralandığını hatırlatan Değirmencioğlu, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporunda bu kazaya, 36 yıllık bir yapı olan tüp galerideki kolozyon ve malzeme yorulmasıyla bu tüpe ait alt kısımdaki çamurlaşmış kömür yükünün neden olduğu belirtilmiş. Çünkü bu zemin alt tarafı gözükmeyen düz bir zemindir. Devamlı olarak temizlikleri yapılır. Ancak bu bölüm bilinmediğinden ve görülmediğinden buranın temizlik yapılacağı düşünülmemiştir. Bilirkişi raporundaki tespitleri kabul etmiyorum. Kendi yaptığımız teknik incelemelerde de malzemenin durumunun normal olduğu belirlendi."

Santralin Dış Tesisler Müdürü Murat Ünsal ise görevinin, santrale kömür taşıyan ve çıkan külün dışarıya naklini sağlayan yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki band sisteminin çalışmasını sağlayarak bakım ve onarımını yapmak olduğunu söyledi.

Olayın olduğu gece işçilerin sabah 06.00'da kendine band koptuğu haberini verdiğini anlatan Ünsal, "Sabah mesaiye geldiğimde kazanın olduğu tüp galeriye girerek kontrolü yaptım. Benim birimime bağlı işçiler de burada çalışma yapıyordu. Bantlardan dışarıya temizlik esnasında bir şey düşebilir diye aşağıya inip şerit çekilmesini sağladım." dedi.