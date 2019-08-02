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Yatağan'da, 1000 yıllık el yazması Kur'an bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hacizli araçların satın alınarak, parçalanıp, satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda; 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Yatağan'da, 1000 yıllık el yazması Kur'an bulundu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (MUĞLA), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hacizli araçların satın alınarak, parçalanıp, satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda; 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Alaşar Mahallesi'nde yaşayan İ.K.'nin, hacizli araçları piyasanın çok altında fiyatlara satın alarak, parçaladıktan sonra sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı bulunan İ.K.'nin Alaşar Mahallesi'ndeki 2 evine, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 1000 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim; Helenistik Dönem'e ait sütun tamburu, 2 ruhsatsız tüfek ve tabanca, çeşitli marka ile modellere ait, seri numaraları değiştirilmiş 14 araç motoru, 2 araç plakası, 6 araç ruhsatı, 6 şasi numarasının üzerinde yazılı olduğu metal plaka, 1 sahte şasi gövde metali, laptop ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda İ.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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