Yatağan'da 14,3 milyon yıllık zeytin poleni fosili bulundu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki fosil yataklarında bulunan yaklaşık 14,3 milyon yıllık zeytin poleni fosilinin, bugüne kadar zeytinle ilgili en eski bulgu olduğu bildirildi. Yatağan ilçesinin Eskihisar Mahallesi'ndeki fosil yataklarında araştırmalar gerçekleştiren İsveç Bilimler Müzesi ve Viyana Üniversitesi heyetinden oluşan ekip, 2018 yılında Türk bilim adamları eşliğinde bölgeden 3 yıl önce fosil örnekleri aldı. Bu örnekler üzerinde yapılan incelemede, en erken 11,5 en geç ise 14,3 milyon yıllık olduğu tahmin edilen zeytin polen fosili bulundu. Johannes M. Bouchal, Reinhard Zetter, Fridgeir Grimsson ve Thomas Denk, buluntu üzerine hazırladıkları makaleyle, dünyadaki en eski zeytin buluntusunun Yatağan ilçesinde bulunduğunu belgeledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Butik Zeytin ve Zeytinyağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Totoş, birçok ülkenin zeytinin anavatanı oldukları iddiasıyla nitelikli ürün pazarında ürünlerini daha iyi pazarladığını söyledi. Totoş, Yunanistan'ın Santorini Adası ve Suriye'de bulunan en eskisi 60 bin yıllık zeytin ağacı yaprağı fosillerinin bu zamana kadar zeytinin geçmişiyle ilgili bulunan en önemli buluntular olduğunu kaydederek, iki ülkenin bundan faydalanarak zeytine ve yağına katma değer kattıklarını anlattı. 'NİTELİKLİ ÜRÜN PAZARINDA HİKAYESİ OLAN ÜRÜNLER ÖNEM KAZANIYOR' Önemli bir zeytincilik ülkesi olması nedeniyle Türkiye'deki zeytinciliğin geçmişiyle ilgili yaptıkları araştırmalar sırasında buldukları bir bilimsel makalenin, zeytinin ana vatanının Muğla olduğu savının doğruladığını vurgulayan Totoş, "Nitelikli ürün pazarında hikayesi olan ürünlerin giderek önem kazandığını biliyoruz. Biz, kendi değerlerimizi ortaya çıkartabilmek için çıktığımız yolda, nasıl ki Göbeklitepe dünya tarihinin yeniden yazılması için yeni bir sayfa açtıysa, biz de zeytinin tarihi söz konusu olduğunda tarihin Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nin bulunduğu yerdeki fosil yataklarında başlaması gerektiğini düşündüren bir ize rastladık" dedi. 'ZEYTİNİN ANAVATANI TÜRKİYE'DİR, EGE BÖLGESİ'DİR VE YATAĞAN'DIR' Atilla Totoş, zeytin polen fosilinin değer bakımından güçlü bir varlık olduğunu altını çizip, "Zeytin ailesine ait en eski buluntu olan polen fosili değer bakımından güçlü bir varlıktır. Bunu bulan İsveç Bilimler Müzesi ve Viyana Üniversitesi'dir. Türk bilim adamları eşliğinde ortaya çıkan bu değer, 'Zeytinin anavatanı Türkiye'dir, Ege Bölgesi'dir ve Yatağan'dır' savımızın başlangıcını oluşturabilir. Biz, devletimizden ve bilim insanlarımızdan bu konuda bu bölgede daha fazla çalışma yapılmasını istiyoruz. Eğer nitelikli ürün pazarında satışlarımız yükselirse hem çiftçimiz hem de yurt dışından gelecek döviz miktarındaki değişiklikten devletimiz bundan fayda görecektir" diye konuştu. Yöre halkının en önemli tarımsal faaliyetinin hala zeytincilik olduğunu belirten Atilla Totoş, şöyle konuştu: "Sağlık için zeytinyağının ana temasını oluşturan asıl güç 'memecik' çeşididir. Bu polen de memecik yöresinin bir polenidir. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu eşsiz aromaların neden dünyanın başka zeytin bölgelerinde olmadığını açıklayabilmek için de anavatanı Muğla'dır, Ege Bölgesi'dir ve Türkiye'dir savının arkasında durmalıdır. Ayrıca bütün zeytin bölgelerimizin hepsinin yaklaşık aynı değerlere sahip olduğunu herkese göstermelidir. Bu yüzden bu polenin varlığı bizim için bir başlangıç olmalıdır ve artık harekete geçmeliyiz."

