Yatağan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Bozüyük yol ayrımında meydana geldi. Herman Toros (40) yönetimindeki 34 BH 0664 plakalı otomobil, İzzet Yeter (42) yönetimindeki 48 YS 581 plakalı otomobille çarpıştı. Yeter'in kullandığı otomobil yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından düştü. Kazada, sürücü İzzet Yeter ile yakınları Nurgül (39), Fatma (37), Enes (8), Ali İsmail (11) ve Afiye Nur Yeter (14) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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