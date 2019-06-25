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Yatağında ölü bulunan liseli Esma, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, annesi tarafından yatağında ölü bulunan liseli Esma Vatan (17) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yatağında ölü bulunan liseli Esma, toprağa verildi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, annesi tarafından yatağında ölü bulunan liseli Esma Vatan (17) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Dün ilçe merkezindeki Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Havva Vatan, kahvaltıya çağırmak için girdiği odada, kızı Esma'nın yatağında hareketsiz olduğunu fark etti. Nefes almadığının anlaşılması üzerine Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Esma Vatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Otopsinin yapıldığı hastane morgundan alınan Esma'nın cenazesi, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler Rışvan Mezarlığı'nda, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kızın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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