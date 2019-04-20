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Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Antalya’da yatağında annesi tarafından ölü bulunan genç öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Annesi ile yaşayan ve özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yapan Tuna Gençosman’ı (35) dün sabah saatlerinde uyandırmak isteyen anne Ümmühan Karaca, kızının tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Antalya’da yatağında annesi tarafından ölü bulunan genç öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Annesi ile yaşayan ve özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yapan Tuna Gençosman’ı (35) dün sabah saatlerinde uyandırmak isteyen anne Ümmühan Karaca, kızının tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bugün ise Gençosman için Uncalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençosman’ın meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Gençosman’ın tabutunun üzerine beyaz eşarp ve çiçekler konuldu. Genç öğretmene son veda için tabut başına gelen yakınları, gözyaşı döktü. Anne Ümmühan Karaca taziyeleri kabul etti.
Tuna Gençsoman’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sarısu Mezarlığı’na defnedildi.

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu

Yatağında ölü bulunan öğretmen için gözyaşları sel oldu
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