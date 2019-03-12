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Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 05:05 | Son Güncelleme

Adana’da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu.

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Adana’da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Yüreği İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı.
Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti
Y.M.’in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

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