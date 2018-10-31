ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, yatağında yanmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaykılar köyünde yalnız yaşayan Ferit Demir'den (59) bir süredir haber alamadıkları için evine giden yakınları, içeri girdiklerinde Demir'in yatağında yanmış halde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Yetkililer, yatağın sigara nedeniyle alev aldığı ve Demir'in yanarak can verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

