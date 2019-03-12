HABER

Yatağında yaralı bulunan genç hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 04:19 | Son Güncelleme

Adana'da yatağında tabanca ile yaralanmış olarak bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Ekipler, yaptıkları araştırmada yaralının, elindeki tabancayla yatağında oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vurduğunu tespit etti

Adana'da yatağında tabanca ile yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi.

Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralıAvcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı
Minibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attıMinibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana tabanca yaralama

En Çok Okunan Haberler

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

Erdoğan'dan Hakkari mitinginde ezana saygısızlık tepkisi: Arkasında kim var?

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışan otomobiller kanala uçtu: Yaralılar var!

Çarpışan otomobiller kanala uçtu: Yaralılar var!

Araç direğe ok gibi saplandı! E-5 feci kaza: Yaralılar var

Araç direğe ok gibi saplandı! E-5 feci kaza: Yaralılar var

Sarıyer Midyeciler Çarşısı'nda korkutan patlama! Dumandan göz gözü görmedi!

Sarıyer'de korkutan patlama! Dumandan göz gözü görmedi!

Polis ekipleri alarma geçti! Gece yarısı şehri birbirine kattılar!

Polis ekipleri alarma geçti! Şehri birbirine kattılar!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Amcasının oğluna kurşun yağdırdı!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Polis her yerde onları arıyor! Sarıyer'de silah sesleri!

Polis her yerde onları arıyor! İstanbul'da büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.