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Yatağında yaralı bulunan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

Adana’da dün gece yatağında tabanca ile vurulmuş olarak bulunan genç hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Yatağında yaralı bulunan genç öldü

Adana’da dün gece yatağında tabanca ile vurulmuş olarak bulunan genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Akşam ağabeyi Bayram B.’nin evine giden Yusuf B., gece uyumak için misafir odasına geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf B.’nin acı içerisinde kıvrandığını fark edip, eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf B.’nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yusuf B., ameliyata alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Yusuf B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf B.’nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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