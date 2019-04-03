KADIN

Yatağını süpürdü içinden çıkanları görünce neye uğradığın şaşırdı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 03.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Beş yıl boyunca yatağını hiç süpürmeyen kadın karşılaştığı manzarayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Süpürgesinin filtresini Facebook'ta utanarak paylaşan kadın 'daha önce yatağımı hiç süpürmemiştim bu durumdan utanıyorum ancak size de ilham olması adına paylaşıyorum'' diyerek binlerce kadının yatağını süpürmesine katkı sağladı.

Yatağını süpürdü içinden çıkanları görünce neye uğradığın şaşırdı!

Mum's Who Clean adlı temizlik grubunda yatağından çıkan tozları paylaşan adı açıklamayan kadın, herkese katkı sağlaması adına temizlik önerisi paylaştı. Yatak çarşaflarının altında ne kadar toz ve kir biriktirdiğini görmek için 5 yıl boyunca hiç süpürmediği yatağını 5 dakikadan fazla süpüren kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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Süpürgenin filtresinde deri döküntüleri, saç yığınları ve tozla karşılaştığını söyleyen, binlerce kadını yataklarını süpürmeye teşvik eden kadına gelen yorumlarsa şöyle oldu: ''İnanılmaz bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Hemen süpürmeye başlayacağım ancak karşılaşacağım şey karşısında korkuyorum'' ''Vücudumuzun ne kadar kir ürettiğini görmek hayrete düşürüyor.''

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YATAĞINIZI TEMİZLEMENİZE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLER

Önce yatağınızı süpürün. Karbonat serpiştirin ve sert bir fırçayla ovalayın, böylece yataktaki koku da gidecektir. 10 dakika beklettikten sonra süpürgeyle iyice süpürün.

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Yatakta leke varsa (idrar, kan ve diğer vücut sıvıları) 1 çorba kaşığı sofra tuzu, sıvı bulaşık sabunu ve 1/4 oranında hidrojen peroksiti karıştırın. Macunu leke üzerine hafifçe yayın ve kurumaya bırakın. Makinenize atarak yıkayın.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik ipuçları yatak temizleme

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