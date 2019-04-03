Yatağını süpürdü içinden çıkanları görünce neye uğradığın şaşırdı!

Mum's Who Clean adlı temizlik grubunda yatağından çıkan tozları paylaşan adı açıklamayan kadın, herkese katkı sağlaması adına temizlik önerisi paylaştı. Yatak çarşaflarının altında ne kadar toz ve kir biriktirdiğini görmek için 5 yıl boyunca hiç süpürmediği yatağını 5 dakikadan fazla süpüren kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Süpürgenin filtresinde deri döküntüleri, saç yığınları ve tozla karşılaştığını söyleyen, binlerce kadını yataklarını süpürmeye teşvik eden kadına gelen yorumlarsa şöyle oldu: ''İnanılmaz bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Hemen süpürmeye başlayacağım ancak karşılaşacağım şey karşısında korkuyorum'' ''Vücudumuzun ne kadar kir ürettiğini görmek hayrete düşürüyor.''

YATAĞINIZI TEMİZLEMENİZE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLER

Önce yatağınızı süpürün. Karbonat serpiştirin ve sert bir fırçayla ovalayın, böylece yataktaki koku da gidecektir. 10 dakika beklettikten sonra süpürgeyle iyice süpürün.

Yatakta leke varsa (idrar, kan ve diğer vücut sıvıları) 1 çorba kaşığı sofra tuzu, sıvı bulaşık sabunu ve 1/4 oranında hidrojen peroksiti karıştırın. Macunu leke üzerine hafifçe yayın ve kurumaya bırakın. Makinenize atarak yıkayın.

