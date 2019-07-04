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Yatağını toplarken düşen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.Olay, Gaziantep 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi.

Yatağını toplarken düşen yaşlı adam öldü

Gaziantep’te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü. Yakınları Kurt’u hareketsiz şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yatağını toplarken düşen yaşlı adam öldü

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