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Yatağının altından çıkan yılanı öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinde divanın altından yılan çıktığını fark eden bir kişi yaşadığı korkuyla yılanı öldürdü.

Yatağının altından çıkan yılanı öldürdü

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağ evinde temizlik yapan Ekrem Gülsün, her gün üzerinde oturdukları divanın altından yılan çıktığını fark etti. Bir an korkuya kapılan Gülsün, zehirsiz ve tarım zararlılarıyla beslenen boz yörük türü yılanı öldürdü.

'KORKUYLA NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Üzüm sezonu boyunca bağ evinde kaldıklarını ancak yılanı fark etmediklerini belirten Gülsün, "Üzüm sezonunun başlamasıyla mayıs ayında bağda kalmaya başladık. Üzümlerin hasat edilmesi ile birlikte şehirdeki evimize taşındık. Hafta sonu evde genel temizlik ve kışa hazırlık düzenlemeleri yapmak için gittik. Evde temizlik yaparken, her zaman kullandığımız divanın altında yılanı gördük. Korkuyla ne yapacağımızı bilemedik. Sonra kürekle yılanı öldürdük. Yılanın ne zaman ve nereden girdiğini bilmiyoruz. Belki de yaz boyunca yılanla yaşadık. Şimdi sürekli yılan korkusu ile yaşayacağız. Çevre komşular yılanın boz yörük cinsi yılan olduğunu söylediler. Ben ne tür bir yılan olduğunu bilmiyorum, çok korktuk" dedi.

Kaynak: İHA

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