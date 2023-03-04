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'Yatağınızdan alıp atacağız' Depremden sonra ortalık karıştı... Kentsel dönüşümde iddialar şoke etti '15 kat yapmak istiyor normal mi?'

04.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin ardından binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusu, yeniden herkesin gündemine girdi. Özellikle beklenen Marmara depremi sebebiyle İstanbul'daki vatandaşlar da binaların hem güvenli olup olmadığını araştırmaya, hem de kentsel dönüşüm sürecine adım atmaya başladı. Ancak bu durum bazı anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor. İstanbul'daki bir sitede yaşanan anlaşmazlık müteahhit ile site sakinlerini karşı karşıya getirdi.

'Yatağınızdan alıp atacağız' Depremden sonra ortalık karıştı... Kentsel dönüşümde iddialar şoke etti '15 kat yapmak istiyor normal mi?'

Deprem felaketinin ardından riskli bölgelerde kentsel dönüşüm süreci de büyük önem taşımaya başladı. Ancak bazı yerlerde binaların kentsel dönüşümü esnasında ciddi anlaşmazlıklar çıktı. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'daki sitede yaşandı. İstanbul'daki bir sitede kentsel dönüşüm süreci adeta sarpa sardı. Site sakinleri anlaştıkları müteahhitin zorla ve tehditle dairelerin ellerinden alınmasıyla ilgili iddialarını ortaya atarken suçlanan taraf olan müteahhit ise yalan diyerek çoğunluğun kendisinden yana olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

"ELDE PLAN PROJE YOKKEN YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Show Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş “Biz binalar yapılmasın demiyoruz, yapılsın ama tehditle falan olmaz bu iş. Elde plan proje yokken burayı yıkmaya çalışıyor” derken bir başkası ise “Huzursuzuz sürekli, baskı var üstümüzde” şeklinde konuştu. Bir diğer site sakini de “Bu acelenin sebebi ne?” ifadelerini kullandı.

Site sakinleri suçladı, müteahhit yalanladı. Müteahhit ise “Bir an önce biz boşaltıp yıkacağız diye bir şeyimiz yok. Bugüne kadar yapmış olsaydık zaten bunu çoktan yapmış olacaktık” dedi.

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"15 KAT YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Eyüpsultan’daki Öğretmenler Sitesi’nde kentsel dönüşüm anlaşması kat meselesi yüzünden sarpa sardı. Bir site sakini “Bizim buradaki blokların 5 kat olmasına rağmen şu an yıkılıp 13-15 kat yapılması sağlanmak isteniyor.” ifadelerini kullandı. Müteahhit de “Yapacağımız 3 bloktan oluşacak. Burada 11 kat sosyal alanlarla beraber” dedi.

"ALTIMIZDAN METRO GEÇİYOR"

Depremlerin ardından bina sakinleri bundan da endişe duyduklarını belirterek “Şu anda yaşadığımız deprem felaketinden dolayı acaba normal midir?” diye sordu. Bir başka bina sakini de “Zemin etüdünden falan bahseden hiç kimse yok. Altımızdan metro geçiyor. Şu anda metro üzerindesiniz” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, müteahhit imza çoğunluğunu sağlayamadı, iddiaya göre bunun için her bloktan birer daire satın aldı. Üstelik bir de imza vermeyenleri tehdit etmeye başladı.

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"GELİP YATAĞINIZDAN ATACAĞIZ"

Bina sakinleri “Verdiniz verdiniz, vermediniz gelip sizi yatağınızdan alıp sokağa atacağız gibi şeyler… Yıktıktan sonra demiş bir de dava açacağım herkesin dairesini satın alacağım. Bu tehdit değil mi?” şeklinde konuştu. Bina sakinleri “Nereye gideceğiz?” sorusunu sormaya başladı.

Herkes evlerin yenilenmesinde hem fikirdi ama o sitede kentsel dönüşüm adeta sarpa sardı. Bina sakinleri “Buradaki insanlar bu bina çok sağlam ama kalsın da demiyorlar”, “Bizim amacımız buranın yapılmaması değil”, “Koskoca İstanbul’da bir tane mi müteahhit var”, “Buraya gelsin TOKİ olarak istiyoruz, KİPTAŞ gelsin” yorumlarını yaptı.

"TAMAMINI YIKTIRABİLİRDİK AMA YAPMADIK"

Müteahhit ise tehdit iddialarını yalanladı, oy çoğunluğunun sağlandığını anlattı. 95 kişinin yaklaşık 62 tanesinden imza almışız, o günden bugüne kadar yapmış olsaydık, karot aldırıp binaların tamamını yıktırabilirdik. Fakat biz bu işi yapmadık, insanların gönlü olsun, beraber hareket edelim diye bugüne kadar hep bekledik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kentsel dönüşüm bina

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