Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde yatak fabrikasına ait depolama bölümünde çıkan yangının bilançosu sabah ortaya çıktı. Depo, kullanılamaz hale gelirken, içersinde bulunan tüm eşyalar da küle döndü.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki yatak fabrikasının deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark edenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında fabrikada çalışanın olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale gelirken, büyük zarar oluştu.

Öte yandan deposu yanan fabrikanın yanında 2005 yılında çıkan yangında 5 kadın işçi hayatını kaybetmişti. Yangında gece vardiyasına kalan 30 kadından Sevgi Sesli Akpınar (32), Necla Özveren (27), Gülden Çiçek (21), Zarife Düdüş (17) ve Ayşe Denizdalan (16), hayatını kaybederken yangından kurtulan kadın işçiler ise hastaneye kaldırılmıştı.

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