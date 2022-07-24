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Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Sevgi Akiska'nın son hali olay oldu... "Makyaj çok abartılı"

24.07.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın izdivaç programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska son haliyle dikkat çekti. Bir dönemin Hanife Gürdal'dan sonra en çok konuşulan gelin adayı Sevgi Akiska'nın estetikli ve makyajlı haline yorum yağdı. Takipçileri eski gelin adayına "Daha az makyaj yap" yorumlarında bulundu.

Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Sevgi Akiska'nın son hali olay oldu... "Makyaj çok abartılı"

Bir döneme damgasını vuran izdivaç programlarından birini de Zuhal Topal sunuyordu. Zuhal Topal'ın programıyla ünlenen Sevgi Akiska TikTok'ta popülerliğini sürdürüyor.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği programın fenomen gelin adaylarından olan Sevgi Akiska değişimi ile adından söz ettirdi.

Yine programın fenomen damat adaylarından olan Birkan Key ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Sevgi Akiska, geçirdiği estetik operasyonlarla çok değişti. Bambaşka biri olan Akiska'nın son pozlarına yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Sevgi Akiska makyajı abartınca takipçileri hemen yorum yağdırdı ve "Makyajı biraz daha az yapsan daha güzel olursun güzellik", "Makyajı kaç saatte temizliyorsun", "Yüzün korkunç görünüyor", Makyajı abartmışsın" dedi.

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YATAK GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLMUŞTU

Zuhal Topal'ın programında öne çıkan yarışmacılardan olan Sevgi Akiska o dönem damat adaylarından Birkan Key ile ilişki yaşamıştı. Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska o dönem çok konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Zuhal Topal
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