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Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! Gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali

16.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın bir döneme damga vuran programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska'nın son hali gündemde. Sosyal medyada aktif olan gelin adayı yüzüne yaptığı küçük dokunuşlarla değişti.

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! Gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali

Bir döneme damga vuran, sansasyonel olayların başını çeken evlilik programının gelin adayları magazin basınında kendilerine yer buluyor. Zuhal Topal'ın programında öne çıkan yarışmacılardan olan Sevgi Akiska o dönem damat adaylarından Birkan Key ile ilişki yaşamıştı.

Gelin adayı Akiska'nın yatak görüntüleri de ifşa olmuştu. Yaşananlardan sonra kendi köşesine çekilen gelin adayı Instagram'da ve TikTok'ta ise ço popüler.

Ekran Alıntısı

GELİN ADAYI HANİFE'YLE ARASI İYİ

Reklam paylaşımları yaparak para kazanan Sevgi Akiska yine o dönemden öne çıkan gelin adayı Hanife Gürdal ile de sık sık paylaşım yapıyor.

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Sevgi Akiska değişimiyle de dikkat çekiyor. Bir döneme damga vuran gelin adayı estetikli görüntüsüyle epey değişmiş durumda.

Ekran Alıntısı
Akiska'yı takip edenler son haline "Zuhal Topal'daki eski haline bak ne kadar doğal güzeldin", "Estetikle kendine yazık ettin" yorumları yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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