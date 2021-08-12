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  4. Yatak odası görüntüleri olay olmuştu! Gelin adayı Sevgi Akiska'nın pozuna beğeni yağdı

Yatak odası görüntüleri olay olmuştu! Gelin adayı Sevgi Akiska'nın pozuna beğeni yağdı

12.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın programıyla tanınan ardından yatak odası görüntüleri ortaya çıkan ve gündeme gelen gelin adayı Sevgi Akiska'nın son pozuna beğeni yağdı.

Yatak odası görüntüleri olay olmuştu! Gelin adayı Sevgi Akiska'nın pozuna beğeni yağdı

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti.

TikTok'ta çektiği videolarla dikkat çeken Sevgi Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı.

Sevgi Akiska son olarak da Bodrum'dan tatil pozunu paylaştı.

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Süper minisiyle pozunu Bukowski'nin "İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela" sözünü paylaşan eski gelin adayına beğeni yağdı.

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Akiska ve bir döneme damga vuran gelin adayı Hanife Gürdal'ın yakın arkadaşlığı da dikkat çekiyor. İkili sık sık birbirlerine paylaşıyor ve TikTok'ta da dans videoları çekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Hanife Gürdal
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