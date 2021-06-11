Yatak odası için çiçek alan kadına şok! Çiçeğin içine kamera yerleştirmiş: Onu bir kez çıplak görmek istedim

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çiçekçi, bir kadının yatak odasına koymak amacıyla ısmarladığı buketin içine kamera yerleştirdi ve bu sayede çıplak fotoğraflarını ele geçirdi.

Irwin’de yaşayan Eric J. Belak (57), ‘özel hayatın ihlali’ ve ‘elektronik cihazı yasa dışı kullanma’nın aralarında olduğu suçları işlediği gerekçesiyle 1 Haziran’da tutuklandı. Polisten dün yapılan açıklamada, Belak’ın, ifadesinde, “Onu sadece bir kez çıplak görmek istemiştim” dediği belirtildi.

ÇİÇEKLERİN ARASINDAN KAMERA ÇIKTI

Adı açıklanmayan kadın, 7 Mayıs’ta polise giderek, bir akrabasının Belak’ın bilgisayarlarından birinde onun çıplak fotoğraflarını gördüğünü söylediğini anlattı. Yatak odasındaki çiçeklerin arasına baktığında küçük bir kamera bulduğunu söyleyen kadın, “Akrabam Belak’a hesap sormaya kalkınca silmeye başlamış fotoğrafları” dedi.

''SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMADIM''

Belak’ın daha sonra kendisine mesaj atarak özür dilediğini, “Lütfen ara, sarhoşken aptalca bir şey yaptım. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum” dediğini ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşmadığını aktardığını anlattı.

Bunun üzerine Belak gözaltına alındı ve yaptıklarını itiraf etti. 19 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.





