Yatak odasına bambaşka bir hava katan 200 TL altı nevresim takımları

Güzel ve kaliteli bir nevresim takımı yalnızca güzel bir uyku için değil, yatak odalarını güzelleştirmek için de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Ev tekstili kategorisinde yüzlerce desen ve renkte nevresim takımı bulmak mümkün. Hem bütçenizi yormayacak hem de yatak odanızı güzelleştirecek nevresim takımı alternatiflerine gelin birlikte göz gezdirelim.

1. Yatak odasında doğal tonlardan hoşlananlara...

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Ev tekstili kategorisinin önde gelen markalarından Özdilek'in tasarımında geometrik şekillere yer verdiği ve bej rengini ağırlıklı olarak kullandığı bu nevresim takımı ile yatak odanıza ferah bir hava katabilirsiniz. %60 pamuk, %40 polyester içerikli bu çift kişilik takımın içerisinde 1 adet 200x220 ölçülerinde nevresim, 1 adet 240x260 ölçülerinde çarşaf ve 2 adet 50x70 ölçülerinde yastık kılıfı bulunuyor. Özdilek'in bej rengi ve kahve tonlarına sahip bu nevresim takımı ile yatak odanızın atmosferini değiştirebilirsiniz.

Bu çift kişilik nevresim takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Sevimli kedi desenleri ile yatak odasına neşe katmak isteyenlere...

Yatak odanıza farklı bir hava katacak, desenleri ile göze hitap edecek bir nevresim takımı arıyorsanız Eponj markasının bu kedi desenli pudra renkli takımı sizin için hoş bir alternatif olabilir. Ev tekstilinde bütçe dostu ürünleriyle dikkat çeken Tasarımında pudra fon üzerine siyah kedi desenlerinin yer aldığı, pamuk karışımlı ve kolay yıkanabilir bu çift kişilik nevresim takımının içerisinde bir adet 200x220 ölçülerinde düğmeli nevresim, bir adet 220x240 ölçülerinde düz çarşaf ve iki adet 50x70 ölçülerinde yastık kılıfı bulunuyor.

Eponj markasının bu tatlı kedi desenli takımına göz atmak için buraya tıklamanız yeterli.

3. Fil desenleri ile yatak odanızı renklendirin

Ev tekstilinin önde gelen markalarından Karaca Home'un turkuaz ve turuncu renklerin yanı sıra etnik motifli fil desenlerine yer verdiği çift kişilik nevresim takımı ile yatak odanıza renkli ve neşeli bir hava katabilirsiniz. Markanın Marsala adını verdiği, %100 pamuk ve yumuşak dokusuyla dikkat çeken bu nevresim takımı, 240x260 ölçülerinde bir adet çarşaf, 200x220 ölçülerinde bir adet nevresim ve 50x70 ölçülerinde iki adet yastık kılıfından oluşuyor.

Karaca Home'un yatak odanıza renk katacak bu nevresim takımını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

4. Renk kontrastlarıyla yatak odanıza farklı bir hava katın



Yatak odanız için modern tasarımlı bir nevresim takımı arayışındaysanız ev tekstili ürünleriyle dikkat çeken Yataş'ın bu nevresim takımına göz atabilirsiniz. Yataş'ın yatak odanıza yeni bir soluk getirecek, renk kontrastlarına ve geometrik tasarımlara yer verdiği nevresim takımının çift yönlü kullanımı sayesinde farklı görsel kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Nefes aldıran %100 pamuklu kumaşı ile konforlu bir uyku deneyimi sunan bu takım, 200x220 ölçülerinde 1 adet nevresim, 240x260 ölçülerinde 1 adet çarşaf ve 50x70 ölçülerinde 2 adet yastık kılıfından oluşuyor.

Yataş'ın bu şık nevresim takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Fil desenlerini sevdiyseniz bu nevresim takımını da gözden kaçırmayın

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Yatak odanız için şık bir nevresim takımı arayışındaysanız ve fil desenlerini sevdiyseniz Cotton Touch markasının bu takımı da hoşunuza gidebilir. Hava geçirgenliği sayesinde oda soğukluğundan etkilenmemenizi sağlayarak konforlu bir kullanım sunan bu nevresim takımı, dayanıklı ve kırışmayan yapısı ile yıkama sonrası kolayca ütüleme imkanı tanıyor. Göz alıcı renkleri ve fil desenleriyle odanıza renk katacak bu nevresim takımı 200x220 ölçülerinde bir adet nevresim, 240x260 ölçülerinde bir adet çarşaf ve 50x 70 ölçülerinde iki adet yastık kılıfından oluşuyor.

Cotton Touch markasının bu fil desenli takımını incelemek için buraya tıklayın.

6. Sarı kırmızı renklere gönül verenlere...

Yatak odanızda taraftar nevresimlerini kullanmayı seviyorsanız ev tekstilinin önde gelen markalarından TAÇ'ın Galatasaray'a gönül verenler için özel olarak tasarladığı bu sarı kırmızı ekoseli takıma göz atabilirsiniz. TAÇ'ın %100 pamuktan ürettiği bu çift kişilik nevresim takımının içinde 200x220 ölçülerinde bir adet nevresimin yanı sıra 160x200 ölçülerinde bir adet lastikli çarşaf ve 50x70 ölçülerinde iki adet yastık kılıfı yer alıyor.

TAÇ markasının bu sarı kırmızı ekoseli nevresim takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Etnik desenlerden hoşlananlara...

Renk ve desenleriyle yatak odanızın atmosferini değiştirecek bir nevresim takımı alternatifi de sevilen ev tekstili markası Karaca Home'un bu seti olabilir. Markanın etnik desenlere yer verdiği, %100 pamuktan üretilen bu nevresim takımını çamaşır makinesinde yıkayabilir, ayrıca kurutma makinesinde de gönül rahatlığıyla kurutabilirsiniz. Kırmızı, mavi ve sarı renklerinin bir arada yer aldığı etnik desenleriyle göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu nevresim setinin içinde 200x220 ölçülerinde bir adet nevresim, 240x260 ölçülerinde turkuaz renkli bir adet çarşaf ve 50x70 ölçülerinde iki adet yastık kılıfı bulunuyor.

Karaca Home'un etnik desenli bu göz alıcı nevresim takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Küçük çiçek motiflerini sevenlere...

Yatak odanıza renk katacak nevresim takımında küçük çiçek motiflerinden hoşlanıyorsanız Unique Home markasının bu takımı sizin için hoş bir alternatif olabilir. Markanın tasarımında küçük çiçek desenlerini kullandığı bu nevresim takımı, %100 pamuk kumaşıyla çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabiliyor. Mavi tonlarında çiçek desenli bu nevresim takımı setinin içeriğinde ise 160x200 ölçülerindeki nevresimin yanı sıra 160x230 ölçülerinde bir adet çarşaf ve 50x70 ölçülerinde iki adet yastık kılıfı bulunuyor.

Unique Home'un bu zarif desenli nevresim takımını incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Pembenin cazibesine dayanamayanlara...

Desenleriyle yatak odanızın dekorasyonuna hoş bir dokunuş yapacak bir nevresim takımı arıyorsanız ve çiçek desenleri hoşunuza gidiyorsa Elsa markasının bu nevresim takımı sizin için iç açıcı bir alternatif olabilir. Elsa'nın pembe tonlarındaki çiçek desenli nevresim takımı, çamaşır makinesinde 40 derecede yıkanabiliyor. Bu nevresim setinin içeriğinde 200x220 ebatında bir adet nevresim, 50x70 ebatında iki adet yastık kılıfı ve 240x260 ebatında bir adet çarşaf bulunuyor.

Elsa'nın bu zarif nevresim takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Pamuk-saten kumaş sevenlere...



Yatak odanızın havasını değiştirecek, içinizi ferahlatacak bir nevresim takımı arıyorsanız ve nevresimlerde tercihiniz pamuk-saten kumaşlardan yana ise ev tekstili markası Hülasa'nın bu uçuk mavi ağırlıklı takımı sizin için hoş bir seçenek olabilir. Markanın tasarımında yaprak ve dal desenlerine zarif bir şekilde yer verdiği; kahverengi, uçuk mavi ve bej tonlarını uyumlu bir şekilde bir araya getirdiği bu nevresim takımı, pamuk-saten kumaştan üretiliyor. Yatak odanıza estetik bir dokunuş yapacak bu nevresim takımının paket içeriğinde bir adet 200x220 boyutlarında nevresimin yanı sıra bir adet 240x250 ebatında çarşaf ve 50x70 ebatında iki adet yastık kılıfı bulunuyor.

Hülasa markasının bu nevresim takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

