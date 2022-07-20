Yatak odasında ekstra yer açmak isteyenler için kullanışlı ve geniş dolap çeşitleri

Yatak odasında kullanılan giysi dolapları, çok fonksiyonlu yapılarıyla dar mekânlarda bile ekstra depolama alanı açarak kullanım kolaylığı sağlar. Birçok çeşidi bulunan gardıroplar; aynalı, düz kapaklı, sürgülü, açılabilen kapaklı ve çekmeceli modelleri sayesinde tüm giysilerinizi toparlar. Evinde vintage tarzı benimseyenler ya da modern mobilyaları tercih edenler için seçtiğimiz birbirinden farklı dolap modelleri ile yatak odanızın dekorasyonuna farklı bir hava kazandırabilirsiniz. Şık, sade, modern ve country dolap modellerini sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Dar yatak odaları için kurtarıcı: Rani Geniş Gardırop Elbise Dolabı

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Klasik modellerden şaşmayan ve dar yatak odasında geniş bir depolama alanına sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği Rani Geniş Gardırop Elbise Dolabı, evinizin vazgeçilmez ürünleri arasına girebilir. Dört kapak ve iki çekmeceden oluşan gardırop; gömlek askılığı, tişört rafları ve çorap çekmeceleri ile bütün eşyalarınızı toparlar. Ahşap ve krem renginin bir arada kullanıldığı giysi dolabı, her yatak odasına uyum sağlayabilecek sade ve şık bir dizayna sahip. Kaliteli ahşap materyali sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eden ürünü sepetinize eklemenizi öneririz.

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2. Modern tasarım ve geniş kullanım alanı: Metalia Kapılı Aynalı Gardırop Dolap

Dar bir yatak odasına sahipseniz ortamı ferahlatacak ve geniş bir açı kazandıracak aynalı gardırop modellerini tercih etmenizi öneririz. Örnek olarak gösterebileceğimiz Metalia Kapılı Aynalı Gardırop Dolap, geniş depolama alanı sağlayarak yatak odanızda ekstra alan açar. 173 x 120 cm boyutlara sahip ürün, çevreye ve sağlığa zararlı kanserojen maddeler içermez. Beyaz ve şık tasarımlı dolap, kullanıldığı her ortama yakışır ve farklı bir hava kazandırır. Modern detaylarıyla spor tarzı benimseyen yatak odalarında kullanılabilen bu ürünü size takdim edelim!

3. Estetik görünümüyle evinize çok yakışacak: Dekorex Beyaz Aynalı Altı Adet Çekmeceli Sürgülü Gardırop

Çok dar yatak odalarında kullanılan kapaklı giysi dolapları, bazen kullanım alanlarını daraltabiliyor. Bu durumun önüne geçen Dekorex Beyaz Aynalı Altı Adet Çekmeceli Sürgülü Gardırop, sürgüleri sayesinde yer kaplamadan tüm eşyalarınızı muhafaza etmenizi sağlar. Estetik dış görünüşü ve kullanışlı iç tasarımı sayesinde çok fonksiyonlu olarak kullanabileceğiniz giysi dolabı, evinizin dekorasyonuna farklı bir hava kazandırır. Orta kapağında kullanılan ayna sayesinde boy aynası olarak da kullanılabilen dolabın iç tarafında gizlenen gömlek askıları ve çok fonksiyonlu çekmeceleri onu daha kullanışlı hâle getirir.

4. Sade ve kullanışlı: WHITE HOME'S Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop

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Kanserojen madde içermeyen ve birinci kalite yonca levha materyalden üretilen WHITE HOME'S Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop, her ortama uyum sağlayan sade ve şık bir tasarıma sahip. Ürün, çizilmeye karşı üst düzey dayanıklı olması ve kolayca temizlenebilmesi ile beğenileri toplar. İç kısmında bulunan gömlek ve kıyafet askılığı, fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz geniş rafları ve çekmeceleri sayesinde dolap; tüm eşyalarınızı rahatça depolar. 170 x 120 cm ölçülere sahip demonte olarak gönderilen ürünü, kutu içerisinde bulunan kurulum kılavuzundan yararlanarak kolayca kurabilirsiniz. Evinizin tasarımına uyum sağlayabilen ve geniş kullanım alanı olan bu dolaba şans vermek ister misiniz?

5. Özgün detayları sevenlere: Rabi Diva Country Altı Adet Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop

Özgün detayları ve eski panjur görünümünü sevenler, sizi böyle alalım. Rabi Diva Country Altı Adet Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop'a bayılacaksınız! 184 x 210 cm boyutlara sahip olan giysi dolabı altı kapak ve iki çekmeceden oluşur. İç kısımlarında bulunan gömlek ve kıyafet askıları, tişört rafları ve fazla eşyalarınızı kaldırabileceğiniz geniş raflar sayesinde yatak odasında bulunan tüm dağınıklığı ortadan kaldırır. MDF üstü membran kaplama yapılarak üretilen dolap, kaliteli materyal yapısıyla uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eder. Odanızı yazlık ev görünümüne kavuşturacak olan gardırobu incelemeden geçmeyin deriz.

6. Fazla yer kaplamayan dolap isteyenlere: KZNHOME Üç Kapaklı Aynalı Sürgülü Gardırop

Dar ve küçük odaları tasarımıyla daha kullanışlı hâle getiren KZNHOME Üç Kapaklı Aynalı Sürgülü Gardırop, yatak odanızda ekstra alan açmanıza yardımcı olur. Orta kapağında bulunan ayna sayesinde boy aynası olarak da kullanabileceğiniz ürün, çok fonksiyonlu bir yapıya sahip. Fazlalık eşyalarınızı kaldırabileceğiniz geniş ve kıyafetlerinizi kaldırabileceğiniz küçük rafları, iç tasarımında bulunan gömlek ve kıyafet askıları ile bütün dağınıklığı ortadan kaldırır. 180 x 160 cm boyutlara sahip olan dolabın beyaz ve modern tasarımı ise yatak odanıza bambaşka bir hava kazandırır.

7. Vintage tarzı benimseyenlere: Rabi Beyza Country Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop

Vintage tarzı benimseyen ve rustik detaylara sahip mobilyaları tercih edenler, sizi hemen buraya alalım! Rabi Beyza Country Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop, evinizdeki favori mobilyanız olabilir. Country detayları ile eski bir görünüme sahip olan giysi dolabı, aynalı ve oymalı tasarımıyla yatak odanıza farklı bir görünüm kazandırır. Birinci sınıf yonga levhadan üretilen ürün; çizilmez ve kolayca temizlenebilen yapısıyla uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eder. Gömlek ve kıyafet askısı, toplamda 11 adet bulunan dikdörtgen ve kare rafı sayesinde bütün eşyalarınızı depolayan ürünü daha detaylı incelemenizi tavsiye ederiz.

8. Gösterişten uzak mobilyaları tercih edenlere: Şekercioğlu Dört Kapaklı Gardırop

Sade ve düz tasarımıyla gösterişten uzak mobilyaları tercih edenlerin beğenisini kazanan Şekercioğlu Dört Kapaklı Gardırop, her ortama uyum sağlar. Kanserojen içermeyen E1 kalite materyal kullanılarak üretilen giysi dolabı, yatak odanızdaki tüm dağınıklığı içerisinde toparlar. Çizilmeye karşı üst düzey dayanıklı olan ve kolayca temizlenebilen ürün, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür ve hayatınızda kalmaya devam eder. Demonte olarak gönderilen gardırobu, kutu içeriğinde bulunan kurulum şemasından yararlanarak kolayca kurabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Geniş depolama alanına sahip olan bir dolap arayışındaysanız beğeneceğiniz bu ürüne göz atmanızda fayda var.