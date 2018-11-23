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Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

Isparta’da 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G., kendisinden 10 yaş küçük eşi ile kıskançlık yüzünden kavga etti. Öfkeli koca karısını yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen zanlının kasap olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girerek kendisi gibi Afgan uyruklu 28 yaşındaki eşi F.G.’yi yaşadığı evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın Türkiye’de kasaplık yaptığı öğrenildi.

Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezine giden katil koca, suçunu itiraf ederek teslim oldu. Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polis güçleri, katil kocayı emniyette gözaltına aldı.
Öldürülen Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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cinayet kadın cinayeti ısparta

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vaybe MyNET demek takılacak ön plana çıkartacak o kaddar şey varken sen adamın kasap olduğuna mı taktın..Sana yuh demek bile huzuli enerji israfı..Bütün kasaplar kapatılsın yerlerine MİLLET ŞARKÜTERİLERİ açılsın...bak seçim arifesi süper gider bu kampanya benden söylemesi..
iyi işte gebertsinler birbirlerini
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