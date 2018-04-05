30 gün pozisyonları deneyin birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz

Çiftlerin yatak odası sıkıntılarını yenmek için seks pozisyonları listesi yayınlayan iç çamaşırı firması her gün farklı bir pozisyonu denemeyi öneriyor. Yani yatak odasında yeni bir şeyler mi arıyorsunuz - ya da başka bir yerde.... Okumaya başlayın.

30 gün içinde ilişkiniz yeniden canlanacak!

1 / 30 1. Gün: Hız Çarpışması - Zorluk Seviyesi: 1/5 Birçok kadın için garantili bir orgazm içeren bu pozisyonda daha etkili bir yoğunluk için eşinizin kalçaları altına yastık koyun.

2 / 30 2. Gün: Başlayın - Zorluk Seviyesi: 2/5 Bu pozisyon samimi penetrasyon arayan çiftler için idealdir. Hızlı ve basittir. Bir bacağınızı eşinizin omzuna, diğerini ise yatağa koyun. Bol bol eşinizle göz teması kurun. Partnerinizin eller serbest olduğu için vücudunuzu rahatlıkla okşayabilir.

3 / 30 3. Gün: Koşu Başlangıcı - Zorluk Seviyesi: 2/5 Bu en sevdiğiniz pozisyonlardan biri ise, bununla yeni zevk seviyelerine ulaşmaya hazır olun. Duvara yaslanın ve bacağınızı kaldırın. Eşiniz kilonuzu desteklemeye yardımcı olurken, bacağınızı duvara doğru itmek ve her hareketi kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

4 / 30 4. Gün: Shard - Zorluk seviyesi: 2/5 Bu pozisyon G noktasına ulaşmak için idealdir. Her iki bacağınızı da havaya kaldırın ve bacaklarınızı tutarak ya da ellerinizi yere koyarak kendinizi destekleyin.Hareket sırasında uyluklarınızı birleştirin ve pelvik taban kaslarınızı sıkarak zevkinizi artırın.

5 / 30 5. Gün: Kattaki Dört - Zorluk Seviyesi: 3.5 / 5 Dört ayak üstünde durun eşinizin size arkadan oral seks yapmasına izin verin. Parmaklar, seks oyuncaklarını veya dilini kullanabilir ve her ikiniz de deneyimin tadını çıkarırsınız.

6 / 30 6. Gün: Joystick Joyride - Zorluk Seviyesi: 3/5 Eşinizin önünde dizlerinizi hafifçe bükün. Ellerinizi partnerinizin omzuna koyun. Hızınızı kontrol edin. G- noktasını bulmak bu pozisyonda oldukça kolay olacaktır.

7 / 30 7. Gün: Bir Görevde - Zorluk seviyesi: 1/5 Cinsel pozisyon mücadelesinin ilk haftasını bitirmek için bu tanıdık favori yöntemi deneyin. Misyoner pozisyonunda göz teması kurduğunuzdan ve vücuda dokunulduğundan emin olun. Bu, eşinizin sizin için ne anlama geldiğini gösteren mükemmel bir konumdur.

8 / 30 8. Gün: Ters Cowgirl - Zorluk seviyesi: 2/5 Burada hızın ve derinliğin tam kontrolden geçiyorsunuz, bu yüzden partnerinizin arkanıza yaslanıp rahatlamasına izin verin. Daha hızlı ve daha yoğun heyecanlar için bu pozisyon idealdir.

9 / 30 9. Gün: Sütun - Zorluk seviyesi: 3/5 Ayaktaki konumunuza dikkat edin. Bir yatağa ihtiyacınız yok, bu yüzden evin her yeri uygundur. Bu pozisyon özellikle duşta iyi çalışır. Hafifçe öne doğru eğilerek, ellerinizi duvara yaslayın. Eşinizin belinizin etrafında elleri ile geride durmasını sağlayın. Her ikiniz de bu konumdaki hareketin hızını ve yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.

10 / 30 10. Gün: Lusty Leg Lift - Zorluk Seviyesi: 3/5 Sırtınızı bir duvara yaslayın. Daha iyi bir doyum için partnerinize ayağınızı sarın. Şiddeti seviyorsanız, iki ayağınızı sarmayı da deneyebilirsiniz. Partnerinizden kalçalarınızı tutmasını isteyin.

11 / 30 11. Gün: Bronco Bucking - Zorluk seviyesi: 3/5 Partneriniz bir sandaliyeye otursun tıpkı görseldeki gibi pozisyon alın. Yavaşça başlamasını sağlayın, her itme ile hızı artırın.

12 / 30 12. Gün: Binicilik - Zorluk Seviyesi: 4/5 Bu pozisyon, ağız zevkine renk katmanın başka bir yolunu sunuyor. Hazır olduğunuzda, görseldeki gibi hareket edin.

13 / 30 13. Gün: Ters Daldırma - Zorluk seviyesi: 4/5 Daha önce denediğiniz pozisyondan tamamen farklı hissedeceksiniz. Omuzlarınızın altına yastık koyarak destek alabilirsiniz. Pozisyon biraz riskli.

14 / 30 14. Gün: Kaşık İçinde - Zorluk seviyesi: 1/4 Derin nüfuz ve maksimum samimiyet için bu pozisyon idealdir. Yoğun bir haftadan sonra bu size iyi gelecektir.

15 / 30 15. Gün: A Leap of Faith - Zorluk seviyesi: 3/5 Bu pozisyon biraz eğlenmek için yatak odasının dışına çıkmanıza izin verir. Bir masa veya tezgâh üstü kullanarak eşinizin oturmasını sağlayın. Ve görseldeki gibi durmaya çalışarak pozisyon alın.

16 / 30 16. Gün: Sert Yalın - Zorluk seviyesi: 3/5 Bunun için dengeleme becerilerinizi kullanmaya hazır olun.Sırtınıza yaslanın, bacaklarınızı kaldırın ve avucunuzu yere sabitlerken eşinizin kalçalarınızı desteklemesini sağlayın.

17 / 30 17. Gün: Köprü - Zorluk seviyesi: 4/5 Bu konum sadece eğlenceli değil, aynı zamanda ikiniz için de harika bir antreman. Partneriniz vücudunu yengeç pozisyonuna getirsin. Yukarı aşağı hareket edin.

18 / 30 Gün 18: Salyangoz - Zorluk Seviyesi: 3/5 Bu göz temasını seven çiftler için idealdir. Sırt üstü uzanırken, dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve partnerinizin önünüzde diz çökmesine izn verin.

19 / 30 19. Gün: Ayakta 69 - Zorluk seviyesi: 5/5 Baş aşağı iken, kan kafanıza akacak, zevkiniz artıracak.

20 / 30 20. Gün: Erotik V - Zorluk Seviyesi: 4/5 Eşiniz diz çökerken, bacaklarınızı beline dolayın ve kalçanızı tutarak sizi desteklemesini sağlayı. Yorgunsanız, kanepenin kenarında oturmayı deneyerek pozisyonu deneyin.

21 / 30 Gün 21: Köpek - Zorluk Seviyesi: 2.5 / 5 Her yerde yapılabilecek çok yönlü bir pozisyon. Bu, İngiltere'de favori pozisyon seçildi. Heyecan eklemek için, hafif bir şaplak dokunuşu yapabilirsiniz.

22 / 30 Gün 22: Sideways 69 - Zorluk seviyesi: 2/5 Seks önemli ama ön sevişme sizi daha da mutlu edecek. Pozisyonun kendisi oldukça açıklayıcı.

23 / 30 23. Gün: Aşağı Yay - Zorluk Seviyesi: 5/5 Bu pozisyon zor olabilir, ama inanılmaz hisler için her şeye değecektir. Sizi destekleyen duvar ile amuda kalkın. Daha sonra, eşinizin oral seks yapmak için eğilmesi gerekiyor.

24 / 30 Gün 24: Bir Görevde-Ary - Zorluk seviyesi: 2/5 Sırtınıza yaslanın ve kalçalarınızın altına bir yastık koyun. Eşinizin belinizden biraz yukarı kaldırmasını sağlayın.

25 / 30 25. Gün: İt ve Çek - Zorluk Seviyesi: 4/5 Gerçekten birbiriyle senkronize olan çiftler için bu pozisyon harika. Pozisyon oldukça açıklayıcı.

26 / 30 26. Gün: Tam Frontal - Zorluk Seviyesi: 4/5 Full Frontal inanılmaz derecede samimi bir ağız pozisyonudur. Eşiniz sırt üstü yatarken diz çökün ve kendinize göre konumlandırın.

27 / 30 27. Gün: The Butter Churner - Zorluk seviyesi: 5/5 Bu yeni açı ikiniz için gerçekten heyecan verici olacak. Kilonuzu desteklemek için yatağı veya yatağın kenarını kullanarak destek alabilirsiniz. Derinlik G noktanızı hedefleyecektir.

28 / 30 28. Gün: Sevgilinin Kilidi - Zorluk seviyesi: 2/5 Pozisyon tam samimiyet için harika. Birbirinizi yeniden keşfedeceksiniz.

29 / 30 29. Gün: Carry on Climax - Zorluk Seviyesi: 5/5 Pozisyon derin nüfuzu garanti eder ve tüm vücut temasları için harikadır