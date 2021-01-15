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  4. Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı

15.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 3 yıl sonra evinin yatak odasında yer alan gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda evindeki gizli bölmede yakalanan ByLock isimli program kullanıcısı Z.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da 3 yıl sonra evinin yatak odasında yer alan gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda evindeki gizli bölmede yakalanan ByLock isimli program kullanıcısı Z.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıldır aranan kadın, önceki gün düzenlenen operasyonla evinin yatak odasında bulunan gizli bölmede yakalanmıştı.

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