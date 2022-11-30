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Yatak pozları gündem olmuştu! Buse plan ve İmge aşkında yeni gelişme

30.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatak pozları nedeniyle magazin alemine bomba gibi düşen Buse Plan ve sevgilisi İmge, yollarını ayırdı. Daha önce Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, ayrılık acısını arkadaşlarıyla atlatıyor.

Yatak pozları gündem olmuştu! Buse plan ve İmge aşkında yeni gelişme

Ebrar Karakurt'tan sonra sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşayan İmge, mutluluğu yine bulamadı. Buse Plan ve İmge çifti, birbirlerini her yerden sildi.

Geçtiğimiz ay paylaştıkları yatak pozuyla tepki çeken ünlü çift, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den kötü haber! Yatak pozu gündem olmuştu

Aşk paylaşımlarını tek tek kaldıran ikili, ayrılık sürecini dostlarıyla geçirmeyi tercih ediyor.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den kötü haber! Yatak pozu gündem olmuştu

Hostel odasından paylaştığı yatak pozu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan, Türkiye'ye dönmek istemediğini ve bu çağ dışı zihniyetten bıktığını söylemişti.

Yatak pozları gündem olan Buse Plan ve İmge'den kötü haber

İmge, eski sevgilisi Buse Plan ile birlikte Brüksel'de tuttuğu kiralık dairede şimdilerde yalnız yaşıyor.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den kötü haber! Yatak pozu gündem olmuştu

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan İmge'nin adı, bir dönem TikTok fenomeni Devinsu ile de anılmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den kötü haber! Yatak pozu gündem olmuştu


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