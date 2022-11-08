Yatak pozu tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Instagram hesabından paylaştıkları yatak pozuyla gündem olan Buse Plan ve İmge ikilisi, aşk pozlarını sildi. Birbirlerini takip etmeyi bırakan ünlü çift, sonrasında yeniden takibe alarak kafaları karıştırdı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile uzun ilişki yaşayan İmge, Buse Plan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bir hostel odasından paylaştıkları yatak pozuyla gündeme oturmuşlardı.

Dudak dudağa pozlarını da paylaşan Buse Plan ve İmge'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Instagram'da birbirlerini takipten çıkan ikili, çok geçmeden birbirlerini yeniden takibe aldı.

Buse Plan ve İmge'nin aşk pozlarını silmesi, ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

Buse Plan ile Brüksel'de yaşayan İmge'nin 'Brüksel'de son gece' paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.



