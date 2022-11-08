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  4. Yatak pozu tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Yatak pozu tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

08.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya fenomeni Buse Plan ile birlikte olan İmge, aşk pozlarını tek tek sildi.

Yatak pozu tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Instagram hesabından paylaştıkları yatak pozuyla gündem olan Buse Plan ve İmge ikilisi, aşk pozlarını sildi. Birbirlerini takip etmeyi bırakan ünlü çift, sonrasında yeniden takibe alarak kafaları karıştırdı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile uzun ilişki yaşayan İmge, Buse Plan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bir hostel odasından paylaştıkları yatak pozuyla gündeme oturmuşlardı.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Dudak dudağa pozlarını da paylaşan Buse Plan ve İmge'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Instagram'da birbirlerini takipten çıkan ikili, çok geçmeden birbirlerini yeniden takibe aldı.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Buse Plan ve İmge'nin aşk pozlarını silmesi, ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Buse Plan ile Brüksel'de yaşayan İmge'nin 'Brüksel'de son gece' paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi

Yatak pozları tepki çekmişti! Ebrar Karakurt'un eski aşkı her şeyi sildi


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