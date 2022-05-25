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Yatak pozuyla olay olmuştu! Şeyma Subaşı eğlencenin dibine vurdu! Ibiza'da kıvrak dansıyla büyüledi...

25.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, çıktığı Ibiza tatilinde görüntülendi. Sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla takiplerini mest eden Şeyma Subaşı, Ibiza'da bir partiye katıldı ve eğlencenin dibine vurdu. Kıvrak dansıyla oldukça eğlenen su başının o halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yatak pozuyla olay olmuştu! Şeyma Subaşı eğlencenin dibine vurdu! Ibiza'da kıvrak dansıyla büyüledi...

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle ayrılmasının ardından hayatına dolu dizgin devam eden Şeyma Subaşı, Ibiza'da tatile gitti. Her paylaşımıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, katıldığı bir parti eğlencenin dibine vurdu. Şeyma Subaşı'nın dansı adeta olay yarattı.

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YATAK POZUYLA OLAY YARATMIŞTI

İspanya İbiza'da tatile çıkan ve her fırsatta cesur pozlarını Instagram'da sergileyen Şeyma Subaşı olay paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

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Her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Subaşı, Ibiza'da eğlencenin ardından yorgunluğunu dile getirdiği bir yatak pozuyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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KIVRAK DANSIYLA GÖZ ALDI

Son olarak Ibiza'da katıldığı bir partide görüntülenen Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte eğlencenin adeta dibine vurdu.

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Müzik eşliğinde coşan ve kıvrak dansıyla herkesi mest eden Subaşı'nın o halleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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