HABER

Yatak ve acil hasta statüsü istiyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 15 yıl önce trafik kazası geçiren ve yatağa bağlı yaşayan adamın ailesi yatak ve acil hasta statüsü istiyor.Kumluca’da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve yatağa bağlı yaşayan Murat Yuvakgil’e (44) ailesi bakıyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 15 yıl önce trafik kazası geçiren ve yatağa bağlı yaşayan adamın ailesi yatak ve acil hasta statüsü istiyor.
Kumluca’da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve yatağa bağlı yaşayan Murat Yuvakgil’e (44) ailesi bakıyor. Murat Yuvakgil’in ailesi, ekonomik sıkıntılar yüzünden zaman zaman Murat’a bakmakta zorlandıklarını belirtiyor.
63 yaşındaki anne Ünzile Yuvakgil, "Oğlum 15 yıl önce trafik kazası geçirdi. 4 ay yoğun bakımda yattı. Ondan sonra eve çıkardılar. O günden beri evde bakıyoruz. Fizik tedavi yaptırıyoruz, mamasını yediriyoruz, suyunu veriyoruz, bezini değiştiriyoruz. Çok yardım bekledim, dönemin başbakanına kadar çıktım. Bir sonuç alamadım. ’Tahlil ve tetkik sonuçlarına bakalım biz sizi ararız’ dediler. Bir daha arayan ve soran olmadı. Fizik tedavi istedik. Gelen kişinin yaptığı tedaviyi beğenmedik. Bir çocuk gönderdiler, kendine hayrı yok. Bana ’sen benden iyi yapıyorsun, sen yap’ dedi. Derme çatma bir yatakla duruyor. Cezaevinde bekler gibi evimde çocuğumu bekliyorum. Bir ana olarak yapacak bir şey bulamıyorum" dedi.
Murat Yuvakgil’lenin eniştesi Vedat Demirkan ise "Bu tür hastaların tek tedavisi fizik. Fizik başta geliyor. Kayınannem ve kayınbabam ikisi de yaşlı ve kilolu. Hastamız her saat başı yönlendirilmek istiyor. 15 yıldan beri hastamızda hiçbir yatak beresi yok. Kayınannem ve kayımbabamın yaşları ilerledikçe bakmaları zorlaşıyor. Acil hastası statüsüne konulmak istiyoruz. Biz elektronik yatak istiyoruz. Annem babam evde tek başına kaldığında tek başına yönlendiremiyor. O elektronik yataklardan olsa, başını kaldırıp, sağa sola çevirme gibi. Anne veya baba tek başına bakamıyor. Babamın işe gitmesi gerekiyor, gidemiyor. Yatak ve fizik tedavi istiyoruz. Bazen gecenin bir saatinde göbeğindeki beslenme hortumu çıkabiliyor. Acile götürüyoruz. Hastanız acil hastası değil diyorlar" ifadelerini kaydetti.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
Cilt bakımında 2019 trendleriCilt bakımında 2019 trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.