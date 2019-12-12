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Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana?da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana?da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri Mardin?den yola çıkan ve Mersin?e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyoneti Adana?da durdurdu. Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı arama sonucu kamyonetin kasasındaki yazakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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