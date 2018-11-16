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Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

İşten eve geldiğinde yatağında minik bir hayvan olduğunu gören adam gözlerine inanamadı. Yalnız başına öleceğinden korktuğu için sahiplenmeye karar verdiği minik yavru, birkaç ay sonra bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Kurumuş dallardan yapılan bir yuva içinde bulduğu yavruyu elleriyle besleyen genç adam, terk edimiş bebeğin annesini bulmak için çok uğraşmış. Ancak çabaları sonuçsuz kalmış. Yavruyu sokağa atmaya yüreği el vermeyince aradan geçen zamanın ardından bakın nasıl görüntüler ortaya çıkmış...

Başta ne olduğunu bile bilmiyordu!

İşinden eve dönen bir adam yataklarında bulduğu yeni doğmuş sincabı gördüğünde gözlerine inanamadı. Tek başına yaşayamayacağı için sahiplendirilen sincabın birkaç ay sonraki görüntüsü duygulandırdı.
Dışarıdan eve dönen bir adam, yatağının üzerinde kurumuş dallardan yapılan sincap yuvası gördüğünde gözlerine inanamadı.
Duruma müdahale eden yaban hayatı görevlileri sincap yavruları ile anneyi bir araya getirmek için çabaladı.
Ancak yuva kurma ile meşgul olan annenin yavrularını alma gibi bir niyeti yok gibi görünüyordu.
Sonunda anne sincap yavrularının yanına gitmeyi bıraktı. Annesiz kalan iki yavrudan sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarabildi.
Neyse ki Thumbelina adı verilen sincap Christina ve Michael'ın sahiplenmesiyle yeni hayatına adım attı.
Minik canlı olağan dışı doğumu ve kardeşini kaybetmesi nedeniyle tek başına büyümek zorunda kaldı.
Thumbelina doğal ortamında büyüyemediği için diğer sincaplardan farklıydı.
Örneğin Thumbelina zıplama ve tırmanma ile ilgilenmiyordu. Yani zamanla biraz evcilleşmiş gibiydi.
Dahası kabuklu yemişler yerine şeker, bezelye, roka ve avokado seviyordu.
İşte birkaç ay sonra sevimli bir canlıya dönüşen sincaptan kareler...
Çift, zaman zaman birlikte uyuduğu, zaman zamansa oyun oynadığı küçük sincaba kıyafet giydirmeyi de ihmal etmemiş.
Özel hazırladıkları şapkalarla adeta oyuncak bebek gibi sincabı süsleyen ikili, fotoğraflarını çekip sosyal medyadan yayınlıyor.
Yemek yerken fazlaca haylaz görünen sevimli sincap, uyurken de bir o kadar masum görünüyor.
İşte sevimli sincabın uyurken çekilmiş görüntüsü.
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Anahtar Kelimeler:
Sincap yavru sincap

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiçbir ehilleşmeyecek hayvan yok ama malesef insan ehilleşmiyor .
ÇOK TATLI
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