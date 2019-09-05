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Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yeni evli çift sabaha karşı cinsel ilişkiye girdi, daha sonra erkek kadına bir hediyesi olduğunu söyleyerek gözlerini kapatmasını istedi. 10'dan geriye kadar saydı, karısı gözlerini açınca 'Bu gerçek olamaz' dedi.

İngiltere Kent'te yaşayan Shaun ve Laura May çifti, iki yıl önce tüm yakınlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi.

Çift evliliklerinin ilk yılında birlikte tatillere gitti, her şey yolunda görünüyordu. Laura May, sabaha karşı yatak odasında başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi.

Ardından uykuya daldılar, kadın sabah 05.00 sularında uyandı. Bu sırada kocası yatak odasına geldi, aşağı katta gürültü duyduğunu söyledi.

Çift yatak odasında cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra erkek karısına bir hediyesi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi.

34 yaşındaki Shaun Laura'nın gözlerini bir havluyla kapattı, kadın yatakta uzanarak sürprizi beklemeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika bekledi, kocasına "Hadi, nedir o? Hoşlanacağım bir şey mi?" diye sordu.

Gözlerini kapalı tutmayı sürdürdü ancak havluyu kaldırdı. Kocası 10'a kadar sayarken Laura da 'Hadi Shaun' diye bağırıyordu.

Adam bir türlü 0'a kadar saymıyordu, kadın iyice sabırsazlanınca kısa bir sessizlik oldu.

Aniden omuzunda bir baskı hissetti, gözlerini açtığında kocası iki elinde iki bıçakla karşısındaydı.

Önce kendisini bıçaklamakla tehdit etti, birkaç gün önce işten kovulduğunu söyledi. Amazon'dan şirketin hesabını kullanarak şahsi sipariş verirken yakalanmıştı. Artık ev kredisi taksitlerini ödeyemeyeceklerdi, her şeyi mahvedip batırmıştı.

Sonra karısını boynundan ve sol omzundan bıçakladı, Laura gözlerini açıp 'Bu gerçek olamaz" dedi.

Ancak Shaun soğukkanlıydı, karısına "Bu gerçek" yanıtını verdi. Boynuna gelen bıçak darbesi, şah damarının yakınına kadar ulaşmıştı.

Altı yıllık ilişkinin ardından evlendiği erkeğin saldırısıyla kendini kaybetti, banyodaki lavabo tamamen kanla kaplıydı.

Duruşmada kabus gibi geceyi anlatan Laura May, kocasıyla daha beş gün önce Güney Kore seyahatinden döndüğünü de söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
çıplak bıçak ingiltere tehdit SHAUN MAY

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