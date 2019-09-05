Yatakta çıplakken 'gözlerini kapat' dedi, sonrası korkunç!

İngiltere Kent'te yaşayan Shaun ve Laura May çifti, iki yıl önce tüm yakınlarının katıldığı bir düğünle dünya evine girdi.

Çift evliliklerinin ilk yılında birlikte tatillere gitti, her şey yolunda görünüyordu. Laura May, sabaha karşı yatak odasında başına gelecekleri tahmin bile edemezdi.

Laura ve Shaun akşam saatlerinde önce televizyon izleyip dışarıdan ısmarladıkları pizzayı yedi.

Ardından uykuya daldılar, kadın sabah 05.00 sularında uyandı. Bu sırada kocası yatak odasına geldi, aşağı katta gürültü duyduğunu söyledi.

Çift yatak odasında cinsel ilişkiye girdi. İlişkiden sonra erkek karısına bir hediyesi olduğunu söyledi, gözlerini kapatmasını istedi.

34 yaşındaki Shaun Laura'nın gözlerini bir havluyla kapattı, kadın yatakta uzanarak sürprizi beklemeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika bekledi, kocasına "Hadi, nedir o? Hoşlanacağım bir şey mi?" diye sordu.

Gözlerini kapalı tutmayı sürdürdü ancak havluyu kaldırdı. Kocası 10'a kadar sayarken Laura da 'Hadi Shaun' diye bağırıyordu.

Adam bir türlü 0'a kadar saymıyordu, kadın iyice sabırsazlanınca kısa bir sessizlik oldu.