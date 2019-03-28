Yatalak annesi ve 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Dilek Öz (48), yatağa bağlı olan annesi Aşur Kılıç (80) ve 2 çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Gelirlerinin sadece hasta bakım aylığı olduğu belirtilen, kendisinin de sağlık sorunları olduğunu ifade eden Dilek Öz, yetkililerden yardım istedi. Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Metin Sokak'ta kiraladıkları evde kızı, psikolojik sorunları olan oğlu ve yatağa bağımlı annesiyle yaşayan Dilek Öz, gelirlerinin sadece hasta bakım aylığı olduğunu belirterek, yardım istedi. Kendisinin de sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle ayakta durmakta zorluk çektiğini ifade eden Dilek Öz, ekonomik durumları kötü olduğu için doğalgazı kullanamadıklarını, battaniye ve yorganlara sarılıp ısınarak kışı atlattıklarını söyledi. Yaşamlarını sürdürecekleri bir ev istediklerini belirten Dilek Öz, "Annem yatalak. Acı çektiği için sürekli olarak bağırıyor, komşularımız da bu nedenle rahatsız olduklarını belirtiyor. Bu nedenle 3-4 ev değiştirdik, buradan da bizi çıkarmak istiyorlar. Benim de iki dizimde de platin var, yürüyemiyorum. Kocam 10 sene önce bizi terk etti, çok perişanız. Devlet yetkilileri ve hayırseverler bize yardım etsin. Gecekondu veya yıkık dökük de olsa başımızı sokacağımız bir yer istiyoruz" dedi. Aşur Kılıç da kendilerine yardımcı olunmasını isteyerek, "Bizi kimse evine almıyor. Paramız da yok, sıkıntılarımız çok büyük. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

