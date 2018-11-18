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Yatalak babasını bıçakla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Olayın ardından intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir kişi, bakımını üstlendiği 80 yaşındaki yatalak babasını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta ikamet eden yatalak hasta Ali P. (80), eşi 2016'da vefat edince oğlu Celal (54) ve gelini Nursel P. ile yaşamaya başladı. Ali P, dün gece gelini, annesi rahatsızlandığı için hastaneye gidince oğlu ile evde yalnız kaldı.

Celal P, eşi evden gidince henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını boğazını keserek öldürdü. Zanlı, daha sonra aynı bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Sabaha karşı eve gelen Nursel P, kayınpederinin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Servis ekiplerine bilgi veren Nursel P, ardından polisi aradı.

Yapılan incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği, Celal P'nin ise hafif yaralı olduğunu belirlendi. Ali P'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastanedeki müdahalenin ardından emniyete götürülen Celal P, adliyeye sevk edildi.

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bıçakla cinayet Çanakkale

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