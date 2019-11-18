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Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

İZMİR’in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer’in (27) kendisine söylediği türkülerle mutluluk buluyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer’in (27) kendisine söylediği türkülerle mutluluk buluyor. Yatağının başında eşinin söylediği türkülerin mutluluğu yüzüne yansıyan Mehmet Sürer’in durumu görenleri duygulandırırken, Emine Sürer ise 4 çocuğunun tüm sorumluluğunu tek başına taşıyor. DHA’nın Ekim ayında hayat hikayesini haberleştirdiği Sürer’in tedavisi için Sağlık Bakanlığı’ndan yardım isteyen Emine Sürer, "Ben ona türkü okuyunca çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülüyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum" dedi.
Geçen yıl Ağustos ayında Diyarbakır’a tatile giden ailesini almak için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yola çıkan Mehmet Sürer’e, yolda yürürken ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yere düşerek kafasını vuran Sürer daha sonra ayağa kalkarak, çevresindekilere "Bir şeyim yok" deyip otogara gitti. Diyarbakır'a gitmek üzere otobüse binen Sürer, Manisa'nın Salihli ilçesinde fenalaştı. Sürer, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle otobüsten ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, bilinci kapalı şekilde yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti, elleri ve ayaklarında da bükülmeler meydana geldi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve yatağa mahkûm olarak yaşamaya başlayan Sürer'e, yüzde 100 engelli raporu verildi. Özel bir tekstil firmasında çalışırken bu süre içinde malulen emekli olan Sürer, midesine takılan tüp yardımıyla, mamayla beslenmeye başladı. Kendisine söylenenleri anlayan Sürer, sadece gözleriyle iletişim kurar hale geldi. Eşi Emine Sürer, çaresizliklerine çözüm bulunmasını isteyerek, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yardım çağrısında bulundu ve eşine çarpan kişinin de hala bulunamadığını söyledi. Esma (12), İslam (8) ve ikiz kız çocukları Melisa ve Esila'ya (1,5) hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, eşine çarpan sürücünün bulunması için yetkililerden yardım istedi. Emine Sürer, "Eşimin ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, lütfen eşimin ayağa kalkması için bana yardım edin. 4 çocuğumla beraber mücadele veriyorum" dedi.
Eşinin yatağının başucuna oturup, gözlerinin içine bakarak ona türküler okuyan Emine Sürer’in bu anları, kızı Esma tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Emine Sürer’in, sözleri Kürtçe olan 'Çavreşamın' adlı aşk türküsünü okurken Mehmet Sürer’in hissettiği mutluluk, gözlerine ve yüz mimiklerine yansıdı. Sürer, "Ben ona türkü okurken çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülmeye başlıyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum" dedi.

SÖZLERİ KENDİ DURUMUNU ANLATIYOR

Sürer’in okuduğu türkünün sözleri ise şöyle;

"Kara gözlüm gel yanıma
Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim

Çok narin güzelsin bu gönlün içinde
Dermansız bir yarasın bu canda
Kara gözlüm gel yanıma

Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim

Senin adını kendi kanımla yazdım bu gönüle
Bir defalık sözle değil
Kara gözlüm

Kara gözlüm gel yanıma
Hastayım sensin sebebim
Kara gözlüm gel yanıma
Halsizim sensin sebebim"

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