HABER
  4. Yatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi

Yatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yatalak hasta 2,5 kilometrelik karlı yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye yetiştirildi.Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Ömerinköyü mevkisinde hayvancılık yapan, çocuklarının yanında kalan 70 yaşındaki yatalak hasta Cennet Ersoy fenalaştı.Bulundukları ikamet ile açık olan Yaylayolu arasındaki 2,5 kilometrelik yolun kar sebebiyle kapalı olmasından dolayı aile ambulans isteyemedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yatalak hasta 2,5 kilometrelik karlı yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Ömerinköyü mevkisinde hayvancılık yapan, çocuklarının yanında kalan 70 yaşındaki yatalak hasta Cennet Ersoy fenalaştı.
Bulundukları ikamet ile açık olan Yaylayolu arasındaki 2,5 kilometrelik yolun kar sebebiyle kapalı olmasından dolayı aile ambulans isteyemedi. Kendi araçlarıyla yaptıkları girişimler de sonuçsuz kaldı.
Aile son çare olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinden yolun açılıp, hastanın hastaneye ulaştırabilmesi için yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen ekipler büyük iş makinesiyle karla kaplı 2.5 kilometrelik yolu yaklaşık 1.5 saat uğraşın ardından açtı. Cennet Ersoy kaldığı ’Çatma’ diye tabir edilen evden alınarak ekiplerin yardımıyla hastaneye götürülmek üzere arazi kamyonetine taşındı. Ersoy arazi kamyonetiyle de hastaneye yetiştirildi.
Cennet Ersoy’un gelini Havva Ersoy, "Hastamız yatalak hasta. Ayakları ve bacakları şiş durumda. Burada mahsur kaldık, hastamız da fenalaştı" dedi.
Hasta kadının oğullarından Nebi Ersoy da, "Annemde kalp, şeker, tansiyon hepsi var. Ambulans gelemiyor, yolu açmak için ufak greyder ya da kepçe türlerin gücü yetmiyor. Ama büyük iş makinesi aracılığı ile yollarımız açıldı. Allah razı olsun, yolumuz açıldı, aracımız evimizin olduğu yere çıktı. Hastamızı içeriden aldık. Hastaneye ulaşmak üzere yola koyuluyoruz" diye konuştu.
Aile fertlerinden 7. sınıf öğrencisi Süleyman Ersoy ise, "Büyükşehir’e başvurduk, sağ olsunlar onlar gelip yolu açtılar. Hastamız var onu aldılar. Yol kapalı olduğu için ben de okula gidemiyordum. Okuluma gidebileceğim, çok mutluyum. Yol bir iki haftadır kapalıydı, 2-3 gündür de okula gidemiyordum" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin mağduriyet yaşamaması için karla mücadele kapsamında iş makineleri ve ekipleri 24 saat hazır bekletiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
İstanbul Valiliği: “Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor”İstanbul Valiliği: “Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor”
Akdeniz'de depremAkdeniz'de deprem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Aksaray'da servis ile otomobil çarpıştı

Servis ile otomobil çarpıştı! AFAD da orada

Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas'ta operasyon! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Mersin Erdemli'de kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Kartal'da korkutan yangın! Gecekondu alev aldı

Sabah 07.00'de korkutan yangın

Son dakika! Akdeniz'de deprem (Son depremler)

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

Rumelifeneri açığında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.