HABER

Yatalak hastanın maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül’ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül’ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.

Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası’nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., yarın geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.

Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Kaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandıKaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdıKendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.