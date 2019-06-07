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Yatalak olduğu kazadan 1 yıl sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak olan Ayşe Gülcan (42), rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yatalak olduğu kazadan 1 yıl sonra öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak olan Ayşe Gülcan (42), rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 16 Temmuz 2018'de, Gazipaşa D-400 yolu Milli Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. N.Y. (59) yönetimindeki 31 AZS 84 plakalı cip, Ayşe Gülcan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gülcan, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza sırasında olay yerinden geçen ambulanstaki sağlık ekibinin müdahale ettiği Gülcan, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk tedaviden sonra Alanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gülcan, bir dizi ameliyat geçirmesine rağmen yatalak oldu.
Ayşe Gülcan, 20 gün önce, Gazipaşa'daki evinde rahatsızlandı. Alanya'da özel hastaneye götürülen Gülcan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından morgdan alınan Ayşe Gülcan'ın cenazesi, Korubaşı Mahallesi'ndeki Canavarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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