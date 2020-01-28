'Yatarken yanan sobaya kömür atmak ölümcül sonuç doğurabilir'

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kız kardeşten 1'nin yaşamını yitirmesinin ardından, uzmanlar uyarıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, halkı uyararak, "Sobayı atık maddeler olan tekstil, boyalı odun parçaları ve plastik atıklarla tutuşturmasınlar, zehirlenmelere neden olabilir. Gece soba yanarken, yatmadan önce kömür atmasınlar. Bu ölümcül sonuçlara neden olabilir" dedi.

Merkezefendi'nin Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evde, 16 Ocak Perşembe günü, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seda Kesikbaş (13) hayatını kaybederken, ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) ise hastanede tedavi edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince evde yapılan incelemede, karbonmonoksit seviyesinin normalin 2 kat üzerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca evdeki soba borularının bir odadan diğerine uzatıldığı, uzunluğunun yaklaşık 5 metre olduğu da belirlendi.

'AÇIKTA DEĞİL TORBAANMIŞ KÖMÜR ALSINLAR'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, kalitesiz ve açıkta kömür almamaları konusunda halkı uyardı. Belediye ekiplerinin kömür satış noktalarında denetimler yaptığını ifade eden Kapukıran, "Kömürün kalitesi bakılarak değil, laboratuvarda yapılan analizlerde belli olur. Vatandaşlarımız kömür alırken satış noktalarının belgelerini kontrol etsin. Açıkta kömür satışı yasaktır ve kalitesiz olabilir. Açıkta satılan kömürleri kesinlikle almamalarını tavsiye ediyoruz. Torbalanmış kömür alsınlar" dedi.

'SOBA BORUSUNUN UZUNLUĞU 3 METREYİ GEÇMEMELİ'

Kömür sobasının boru uzunluğu ve yanan sobaya kömür atılmaması konusunda da uyaran Kapukıran, "Vatandaşlarımız sobalarını tekniğe uygun olarak, kömürü alttan odunla tutuşturarak yaksınlar. Sobanın boru uzunluğu kesinlikle 3 metreyi geçmemelidir. Sobayı atık maddeler olan tekstil, boyalı odun parçaları ve plastik atıklarla tutuşturmasınlar, zehirlenmelere neden olabilir. Özelikle vatandaşlarımız gece soba yanarken, yatmadan önce kömür atmasınlar. Bu ölümcül sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

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