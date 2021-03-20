Yatay geçiş sınavları iptal mi edilecek? YÖK'ten yatay geçiş sınavı açıklaması

Söz konusu sıralamalarda ilk binde yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, ‘yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı’ anlaşılmıştır.

“Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk bin içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; yatay geçiş ile eğitimine yurtdışında devam eden öğrencilerin mağdur edilmemesi için sağlana kolaylıkların suiistimal edildiğini duyuruldu. Özellikle Ukrayna’da tespit edilen usulsüz yatay geçişlerin olduğunu açıklayan YÖK, yatay geçiş sınavının iptaline yönelik açıklamada bulundu. Peki, yatay geçiş sınavları iptal mi olacak? İşte, YÖK’ten yatay geçiş açıklaması!

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır.

Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231 bin olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC’deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür.

YATAY GEÇİŞLER İPTAL EDİLECEK Mİ?

YÖK tarafından yapılan açıklamada usulsüz yatay geçişleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak ‘öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi’ üniversitelere bildirilmiştir.