Yatılı okul öğrencisi Enes, yatağında ölü bulundu

YAHYALI (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören Enes Vural (13) yatağında ölü bulundu.
Yahyalı İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah okula gitmek için kalkan öğrenciler Enes Vural'ı uyandırmaya çalıştı. Vural'ın uyanmaması üzerine durumu öğretmenlerine bildirdiler. Öğretmenler de Vural'ı uyandıramayınca 112'yi aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Enes Vural'ın cenazesi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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