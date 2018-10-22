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Yatılı okuyan liseli kız, okulun çatısından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

BURDUR'da, pansiyonlu lisenin öğrencisi S.D.

Yatılı okuyan liseli kız, okulun çatısından atladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, pansiyonlu lisenin öğrencisi S.D. (15) isimli kız çocuğu, gece çıktığı okulun çatısından atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kız, hastanede tedaviye alındı.
Burdur'daki Ercan Akın Fen Lisesi'nde okuyup, okulun pansiyonunda kalan, 10'uncu sınıf öğrencisi S.D. isimli kız çocuğu, dün saat 22.00 sıralarında, etüt dersinden ayrıldı. Henüz bilinmeyen nedenle okulun çatısına çıkan S.D., kendisini boşluğa bıraktı. S.D.'nin zemine çakıldığını gören arkadaşları ve okul görevlileri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan S.D.'yi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
S.D.'nin Burdur'un köyünde oturan ailesi de haberi alıp, hastaneye geldi.

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