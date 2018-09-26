Yatılı ortaokul öğrencisi yatağında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yatılı bölge ortaokulunda kalan 13 yaşındaki öğrenci yatağında ölü bulundu.
Yahyalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kalan öğrenciler sabah uyanmadığını fark ettikleri arkadaşları Enes Vural'ı kaldırmak istedi.
Vural'ı uyandıramayan arkadaşları durumu okul yetkililerine bildirdi.
Okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vural'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika! Metrobüsler çarpıştı
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor
ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum