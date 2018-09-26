HABER

Yatılı ortaokul öğrencisi yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Yatılı ortaokul öğrencisi yatağında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yatılı bölge ortaokulunda kalan 13 yaşındaki öğrenci yatağında ölü bulundu.

Yahyalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kalan öğrenciler sabah uyanmadığını fark ettikleri arkadaşları Enes Vural'ı kaldırmak istedi.

Vural'ı uyandıramayan arkadaşları durumu okul yetkililerine bildirdi.

Okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vural'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Meteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısıMeteroloji'den İzmir'de fırtına uyarısı
Aracın çarptığı kurt, tedaviye alındıAracın çarptığı kurt, tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enes Vural hastane Yahyalı Yatılı Bölge Ortaokulu

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

İBB'nin navigasyonu "Yol Gösteren" tüm Türkiye'de kullanılacak

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Meteroloji'den 'fırtına' ve 'hastalık' uyarısı!

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Tatil cennetinde can pazarı! Korkunç kareler

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Son dakika! Metrobüsler çarpıştı

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.