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Yatırım için çektiği banka kredisi Kıbrıs gazisini kardeş katili yaptı

18.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kardeş katili olan Kıbrıs gazisi, kardeşini gayrimenkul almak için çektikleri kredi sonrasında anlaşmazlığa sebebiyle öldürdüğü ortaya çıktı.Olay,19 Ağustos 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kardeş katili olan Kıbrıs gazisi, kardeşini gayrimenkul almak için çektikleri kredi sonrasında anlaşmazlığa sebebiyle öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay,19 Ağustos 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67), yazlık evine gelen kardeşi Mehmet C. (51) arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan Mustafa C., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Mehmet C. kanlar içinde kalırken, Mustafa C. evinin önündeki cipiyle olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa C. ise polisten kaçarken kaza yaparak yaralandı. Ekipler tarafından yakalanarak hastanede tedavi edilen Mustafa C., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Alınan yerde ortak olacaklardı"
Kasten öldürme, silahla tehdit ve mermi bulundurma suçlarından yargılanan Mustafa C., Kocaeli 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya avukatlar ve tanıklar hazır bulunurken sanık Mustafa C., duruşmaya katılamadı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen Tanık Safiye C., “Sanık benim eşim olur. Kendisi ile 2018 yıl Ekim ayında ayrıldık. Serkan S. isimli şahsın kredi çektiğini, bu kredi çekilirken maktulün yardımcı olduğunu biliyorum. Bildiğim kadarıyla krediyi eşim ve maktul birlikte kullandılar. Alınan yerde ortak olacaklardı. Olaylar hakkındaki bilgim bunlardan ibarettir” dedi.

"Ölen amcam bize çok yardımcı olan biriydi"
Daha sonra söz alan sanık Mustafa C.’nin oğlu Hamdi C. ise, “Olay tarihlerinden önce amcam Mehmet C. ile birlikte bir kredi çektik. Ancak krediyi Serkan isimli şahıs adına kullandık. Bunun karşılığında bana ait bir taşınmaz ipotek edildi. Krediyi belirttiğim şekilde ben ile amcam kullanıyorduk. Bunla bir taşınmaz satın aldık. Kredi amcam tarafından ödeniyordu. Bu dönemde satın aldığımız taşınmazı sattık. Bunun üzerine babam kredinin derhal kapatılmasını amcam Mehmet C.’den istedi. Amcam ise bu isteği yerine getirmedi. Bununla beraber kredinin ödenmesinde herhangi bir sorun yoktu. Amcam kredi taksitlerini düzgün olarak ödüyordu. Ben bu olayın bu noktalara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ölen amcam Mehmet C., bize gerçekten çok yardımcı olan biriydi” diye konuştu.

Dava ileri tarihe ertelendi
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa C.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

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