-  YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN IRAKLI İŞ ADAMI KAYIPLARA KARIŞTI

* Toplam 840 bin doları bulan 5 daire almak için anlaşan ve bu daireler için bir miktar kapora bırakan iş adamından yaklaşık 24 gündür haber alınamıyor.

Haber- Kamera: Şahin BOZKURT- Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL,(DHA) YATIRIM yapmak için Irak'tan Türkiye'ye gelen işadamı Majid Kareem Tuama, 10 Eylül'de kayıplara karıştı. En son Esenyurt'ta bir kişi ile buluştuğu belirlenen Tuama'dan 10 Eylül'den bu yana haber alamayan yakınları, Türkiye'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Tuama'nın kaybolmadan önce bir kişi ile buluşması ve buluştuğu kafeden ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül'de İstanbul'a geldi. Bağcılar Mahmutbey'de bir otele yerleşen Tuama, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapımı devam eden inşaat projelerinden değeri 840 bin doları bulan 5 tane daire almak için anlaştı ve bu daireler için bir miktar kapora bıraktı.

AĞABEYİNDEN HABER ALAMADI

Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta bir kafede Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. Kafeden, buluştuğu kişi ile çıkan Tuama, bir süre sonra yakınlarını arayarak para istedi. Tuama sonrasında ise parayı ileri bir tarihte göndermelerini istedi ve telefonu kapattı. Bu durum üzerine yakınları, Tuama'yı aradı ancak bir türlü ulaşamadı. Ağabeyinin başına bir şey geldiğini düşünen kardeşi Mohammed Kareem Tuama, 14 Eylül'de Türkiye'ye geldi.