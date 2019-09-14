HABER

Yatırımcı rehberi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,84'lük getiriyle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,066352 5,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 3,75 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026121 3,60 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022691 3,59 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080792 3,49 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019696 3,41 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103730 3,28 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 3,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059624 3,32 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 3,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022163 2,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023919 2,66 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 2,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016757 2,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011056 2,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019133 2,36 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074672 2,34Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Veliler servislerde güvenlikten, sürücüler ise korsandan dertliVeliler servislerde güvenlikten, sürücüler ise korsandan dertli
Annelerin direnişi devam ediyorAnnelerin direnişi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (4)

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.