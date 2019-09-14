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Yatırımcı rehberi (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,84'lük düşüşle "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

"Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -2,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 248,549163 -1,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037884 -1,41 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039856 -1,40 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,189052 -1,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023508 -1,38 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027633 -1,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,034819 -1,34 ING Portföy Altın Fonu 0,030622 -1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,067452 -1,31 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -1,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027255 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018038 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029907 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030891 -1,32 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029931 -1,32 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018324 -1,31 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031985 -1,31 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029623 -1,30 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028943 -1,30Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (5)

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