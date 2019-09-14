HABER

Yatırımcı rehberi (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053068 2,10 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,325768 1,91 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,181693 1,12 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040533 1,06 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,342687 1,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023435 2,69 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,395360 2,00 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030441 1,15 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,545064 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056809 0,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 3,75 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026121 3,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,066352 5,84 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,326954 2,26 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,631010 1,85 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043096 1,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,771437 1,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980895 3,07 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364331 2,20 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,660645 2,15 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030037 2,14 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032779 1,84 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020628 0,34 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,611498 0,34 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053597 0,34 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056961 0,33 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,030700 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,619307 -0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493543 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,697267 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014271 -1,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026214 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037884 -1,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,189052 -1,39 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132420 -1,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -2,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 248,549163 -1,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039856 -1,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023508 -1,38 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027633 -1,35 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Veliler servislerde güvenlikten, sürücüler ise korsandan dertliVeliler servislerde güvenlikten, sürücüler ise korsandan dertli
Annelerin direnişi devam ediyorAnnelerin direnişi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.