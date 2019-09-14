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Yatırımcı rehberi (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037019 0,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062949 0,88 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055083 0,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036613 0,81 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037207 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013495 1,57 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015385 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 3,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059624 3,32 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 3,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022163 2,73 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024843 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075200 1,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110679 1,93 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061111 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027498 1,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023919 2,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016757 2,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011056 2,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016354 2,01 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023347 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042654 0,36 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021491 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,063318 0,36 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023834 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043597 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034566 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012218 -0,40 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017073 -0,22 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015919 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016008 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -1,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027255 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018038 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029907 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030891 -1,32Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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